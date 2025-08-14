Miami International, société mère de MIAX, évaluée à 2,5 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

(Ajout d'un mouvement d'ouverture des actions aux paragraphes 1 et 2) par Arasu Kannagi Basil, Rishab Shaju et Anirban Sen

Miami International Holdings MIAX.N a atteint une valorisation de 2,51 milliards de dollars alors que ses actions ont bondi de 37,6 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, la première introduction en bourse en 15 ans d' une importante bourse financière américaine.

Les actions de la société mère de l'opérateur boursier MIAX ont été ouvertes à la transaction à 31,65 dollars l'unité, au-dessus du prix d'offre de 23 dollars.

La société basée à Princeton, dans le New Jersey, a vendu 15 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 19 à 21 dollars l'unité pour lever 345 millions de dollars mercredi, l'une des plus importantes cotations d'un opérateur boursier américain.

Seule une poignée d'opérateurs boursiers américains sont entrés en bourse depuis les années 2000 et la cotation de Miami International a été longue à venir, la société ayant déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en 2022.

CME Group CME.O a été la première bourse américaine à s'introduire en bourse en 2002, tandis que Cboe Global CBOE.Z s'est introduit en bourse en 2010.

Les bourses ont également prospéré cette année, la volatilité accrue des marchés ayant entraîné des volumes d'échanges record et stimulé les bénéfices.

"C'est un secteur de niche, mais les investisseurs s'y sentent à l'aise. MIAX bénéficie clairement de vents favorables sur plusieurs années dans le domaine des options", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

Le MIAX, dirigé par Thomas Gallagher, a été fondé en 2007 après une vague de consolidation des bourses d'actions et d'options.

"Je ne m'inquiète pas de la fragmentation. Je ne m'inquiète pas des aspects liés à l'existence d'un ensemble très diversifié de bourses", a déclaré Thomas Gallagher lors d'une interview accordée à Reuters.

"Je pense qu'il s'agit simplement de savoir qui dispose de la bonne technologie, de la bonne infrastructure et des bonnes relations avec les acteurs du marché."

L'ACCENT MIS SUR LES OPTIONS

Le MIAX exploite neuf bourses couvrant différentes catégories d'actifs, mais la majorité de ses revenus provient de la transaction d'options.

La société a lancé sa première bourse d'options en 2012 et a gagné des parts de marché sur ses concurrents au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2025, elle détenait une part de marché de 16 % dans le secteur des options aux États-Unis, derrière le NYSE, le Nasdaq et le Cboe, selon l'Options Clearing Corporation.

Bien qu'elle n'ait actuellement aucun produit impliquant des contrats à terme sur crypto-monnaie, MIAX est ouverte aux opportunités d'élargir son offre.

"Si un partenaire crypto vient me voir et me dit que nous aimerions créer une coentreprise pour proposer une offre crypto, soit sur votre marché à terme, soit sous la forme d'une option sur un indice crypto, nous sommes ouverts aux affaires", a déclaré Thomas Gallagher.