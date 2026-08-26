MHM CORPORATE réduit la valeur nominale de ses actions à € 0,011

Paris, le 26 août 2026, 18h00 MHM CORPORATE (« MHM ») annonce que son Conseil d'Administration, réuni le 26 août 2026, a décidé, faisant usage de la délégation conférée par l'Assemblée Générale du 2 février 2026, de réduire la valeur nominale des actions de la Société de € 0,0125 à € 0,011.
À l'issue de cette opération, le capital social de la Société, inchangé dans son montant en termes de nombre d'actions, s'établit à 39 617,38 euros, divisé en 3 601 580 actions de 0,011 euro de valeur nominale chacune.
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