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MHM CORPORATE - Publication d'informations financières semestrielles 2026 non auditées
information fournie par Boursorama CP 01/09/2026 à 21:41
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Paris, le 1 septembre 2026, 22h00 – MHM CORPORATE (« MHM ») informe le marché des éléments suivants.
Dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée ce jour (cf. avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), Bulletin n° 105 du 2 septembre 2026), un bilan semestriel non audité de la Société arrêté au 30 juin 2026 a été publié en annexe de cet avis, conformément à la réglementation applicable.

Afin de garantir à l'ensemble des acteurs du marché un accès simultané à la même information, la Société publie ci-dessous les principaux éléments de ce bilan non audité.

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