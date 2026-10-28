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MGM Resorts modifie son accord de vote après le retrait de l'offre publique d'achat par People Inc
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MGM Resorts International MGM.N a annoncé mercredi avoir modifié son accord de vote existant avec People Inc PPLI.O après que l'investisseur a retiré sa proposition, annoncée précédemment, visant à acquérir l'opérateur de casinos.

People, la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré en septembre sa proposition de plus de 18 milliards de dollars visant à acquérir MGM Resorts, mettant ainsi fin à une offre qui aurait permis de fusionner ce véhicule d'investissement avec l'un des plus grands opérateurs de casinos au monde.

Voici plus de détails:

* L’accord modifié impose à People, à Diller et aux entités liées de voter leurs actions MGM conformément aux recommandations du conseil d’administration en cas de vente ou d’opération de changement de contrôle, sous réserve de certaines conditions

* L’accord plafonne la participation cumulée du groupe dans MGM à 29,9 %, limitant ainsi tout achat d’actions au-delà de ce seuil

* De son côté, MGM s’est engagée à ne pas adopter de mesures défensives visant People et ses filiales tant que celles-ci respectent les termes de l’accord

* Paul Salem, président du conseil d’administration de MGM, a déclaré que cet accord offrait à MGM la flexibilité nécessaire pour procéder à des rachats d’actions et, le cas échéant, à une opération de changement de contrôle conformément à ses obligations fiduciaires

* MGM Resorts a précisé que cet accord n’engage aucune des deux parties à conclure une transaction et qu’aucun accord n’est actuellement à l’étude, ajoutant qu’elle restait concentrée sur sa stratégie opérationnelle et sur ses actionnaires

Fusions / Acquisitions

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