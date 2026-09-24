MGM Resorts en baisse après le retrait de la proposition de rachat par People, la société de Barry Diller

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24 septembre - ** L'action de l'opérateur de casinos MGM Resorts International MGM.N a perdu 8,38 % à 34,68 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse

** Le titre est en baisse après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre visant à racheter toutes les actions cotées de MGM

** People Inc, qui détient une participation d’environ 27 % dans MGM, avait proposé de racheter les actions restantes à 48,30 dollars chacune, valorisant ainsi la société à plus de 18 milliards de dollars

** Ces derniers trimestres, MGM s'est appuyée sur la croissance de ses actifs en Chine et de ses activités numériques, alors que la fréquentation de ses établissements de Las Vegas restait atone

** Sur 24 sociétés de courtage, 11 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 11 “conserver” et 2 “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 48,3 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action MGM a progressé d’environ 3,7 %, contre une hausse de 12,6 % pour l’indice S&P 500 .SPX