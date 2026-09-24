MGM Resorts en baisse après le retrait de l'offre de rachat de People Inc

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23 septembre - ** L'action de MGM Resorts MGM.N recule d’environ 9% à 34,50 dollars en séance prolongée

** People Inc, la société du magnat des médias Barry Diller, annonce qu’elle retire son offre d’achat sur MGM

** People Inc, la société de Barry Diller PPLI.O , avait proposé en juin de racheter MGM, valorisant la société à plus de 18 milliards de dollars

** People Inc. indique rester ouverte à une transaction stratégique et à d’autres options avec MGM

** Barry Diller, président de People, a déclaré: "Nous n’avons pas eu l’impression que les éléments s’assemblaient comme nous l’espérions…"

** People continue de détenir une participation de 26% dans MGM, selon un communiqué

** À la clôture de mercredi, le titre avait reculé d’environ 18% depuis le début de l’année