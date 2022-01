Metzler AM réorganise sa division d' investissement durable

(NEWSManagers.com) - La société de gestion allemande Metzler Asset Management vient de nommer Daniel Sailer comme unique responsable de la division d'investissement durable, a appris Newsmanagers. Il occupait ce poste en tandem avec Jan Rabe depuis la création de cette unité en 2019. Par ailleurs, Philipp Linke, responsable de la conformité pour les investissements, rejoint cette équipe pour l'aider dans le reporting.

Au sein de son nouveau poste, Daniel Sailer sera chargé de diriger l'équipe des spécialistes ESG. Il sera également responsable pour l'intégration ESG au sein de la plateforme d'investissement actif ainsi que les démarches de l'engagement et du proxy voting. Il va également jouer un rôle clé dans le développement des capabilités reporting sur les critères ESG ainsi que dans l'intégration des diverses règlementations au sein des produits financiers verts.

Avant de rejoindre Metzler AM, Daniel Sailer était dernièrement responsable de l'équipe commerciale de recherche ESG ainsi que directeur exécutif chez MSCI. Il est arrivé chez le fournisseur de données et de la recherche en 2010 comme spécialiste des indices et manager des ventes et relations clients, avant d'être promu au rang de vice-président chargé de la couverture de clientèle ESG. Au début de sa carrière, il a travaillé chez LBBW Capital Markets dans l'équipe commerciale, où il s'est chargé des ventes des produits structurés divers.

Jan Rab continuera lui à jouer un rôle clé au sein de cette division, a confirmé un porte-parole de Metzler AM. Il dirigera l'intégration des sujets ESG au sein de la plateforme d'investissement ainsi que superviser la publication des recherches sur ESG. Avant de rejoindre Metzler AM, il a travaillé chez Deutsche Bank dans la recherche ESG.

Pour sa part, Philipp Linke est arrivé chez Metzler AM en 2016 au sein du département du reporting avant d'être promu au rang de responsable de compliance d'investissement en 2020. Il était également membre de la division d'investissement durable depuis 2020. Au sein de ses nouvelles responsabilités, il sera chargé du reporting ESG, des données et de la règlementation.