Metsera chute après avoir accepté l'offre de Pfizer, qui pourrait s'élever à 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 13) par Mariam Sunny

Les actions de Metsera MTSR.O ont chuté de plus de 15% dans les premiers échanges lundi, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids ait accepté une offre adoucie de Pfizer PFE.N pour mettre fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le fabricant américain de médicaments Pfizer a déclaré vendredi en fin de journée qu'il avait conclu un accord pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars pour Metsera, ce qui porte un coup à Novo, alors que le groupe danois tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly

LLY.N .

Metsera a accepté l'offre de Pfizer, citant les risques antitrust américains liés à l'offre de Novo, qu'il avait précédemment qualifiée de supérieure. Le géant danois des médicaments contre l'obésité a déclaré samedi qu'il se retirait de la course.

"Pfizer a effectivement eu le dessus tout au long du processus, car tant qu'il s'alignait sur l'offre de Novo, il était assuré d'obtenir l'actif", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Selon les termes de l'accord final, Pfizer a accepté de payer 65,60 dollars par action à l'avance, et jusqu'à 20,65 dollars par action supplémentaire en fonction du succès de son portefeuille de médicaments, ce qui valorise Metsera jusqu'à 10 milliards de dollars.

Les actions de Metsera ont baissé de 15,2 %, à 70,58 dollars, et celles de Pfizer de 1,4 %, à 24,09 dollars.

Selon Evan Seigerman, les actions de Metsera ont chuté lundi parce que l'offre révisée de Pfizer "n'est pas entièrement en espèces" et que la valeur réelle pourrait être inférieure si l'on tient compte du risque de ne pas recevoir les paiements d'étape liés au CVR.

À la dernière clôture, les actions de Metsera ont bondi de près de 150 % depuis que Pfizer a annoncé son intention d'acquérir la société de biotechnologie dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars.

Cette victoire permet à Pfizer de pénétrer le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, même si les traitements de Metsera n'arriveront pas sur le marché avant des années.

Les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, actuellement en phase initiale ou intermédiaire de développement, comprennent le MET-097i, un traitement GLP-1 conçu pour être injecté une fois par mois, alors que les traitements similaires de Lilly et Novo nécessitent des injections hebdomadaires. Elle développe également le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline.

Les fabricants de médicaments sont soumis à la pression du gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments délivrés sur ordonnance dans le pays, qui les paie souvent près de trois fois plus cher que les autres pays développés.

La semaine dernière, le président Donald Trump a conclu un accord avec Novo et Lilly pour réduire les prix de ses médicaments phares contre la perte de poids pour les programmes d'assurance maladie du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lors d'une interview sur CNBC que les prix qu'il avait utilisés dans son analyse de l'accord avec Metsera étaient similaires à ceux que Novo et Lilly avaient annoncés lors de la réunion à la Maison Blanche.