L'avocat de Maduro, Barry Pollack, a permis à Julian Assange de retrouver la liberté

Barry Pollack, un des avocats du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, devant le tribunal fédéral américain de Saipan, aux îles Mariannes, le 26 juin 2024 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

L'avocat américain du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, Barry Pollack, est rompu aux dossiers complexes et médiatiques, pour avoir défendu notamment Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.

Dès la toute première et brève comparution de Nicolas Maduro devant la justice américaine lundi pour y répondre d'accusations de trafic de drogue, Barry Pollack, 61 ans, a contesté "la légalité de son enlèvement" par les forces américaines le 3 janvier lors d'une opération nocturne.

Diplômé de l'Université d'Indiana (nord) puis de la faculté de droit de l'université de Georgetown, à Washington, ancien président de l'Association américaine des avocats pénalistes, il travaille actuellement au sein d'un cabinet d'avocats de New York.

Barry Pollack s'est illustré en 2024 en négociant un accord de plaider coupable pour son client Julien Assange avec le ministère américain de la Justice, lui permettant de retourner libre en Australie après des années de détention au Royaume-Uni et d'échapper à une extradition aux Etats-Unis au terme d'une saga de près de 15 ans.

Dans une autre affaire très suivie, il a obtenu en 2006 l'acquittement d'un ancien responsable du géant de l'énergie Enron, Michael Krautz, accusé d'une fraude comptable de 111 millions de dollars.

Ce ténor du barreau est également parvenu à faire innocenter Martin Tankleff, un homme condamné à tort pour le meurtre de ses parents alors qu'il était adolescent, et qui avait passé 17 ans en prison.