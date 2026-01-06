CAN-2025: l'Algérie sort la RDC et affrontera le Nigeria en quart

Adil Boulbina inscrit le but de la qualification pour l'Algérie face à la RD Congo, en huitième de finale de la CAN, le 6 janvier 2026 à Rabat ( AFP / Gabriel BOUYS )

L'Algérie s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la CAN-2025 en éliminant la RD Congo (1-0) tout au bout d'une prolongation irrespirable grâce à un but d'Adil Boulbina à la 119e minute.

Les Fennecs du sélectionneur Vladimir Petkovic affronteront au prochain tour le Nigeria, facile vainqueur du Mozambique lundi (4-0). Peut-être sans leur plaque tournante du milieu de terrain Ismael Bennacer, sorti blessé après 48 minutes de jeu, apparemment touché à l'ischio-jambier de la cuisse droite.

L'aventure continue donc pour les Algériens, avec une statistique qui leur permet les plus beaux rêves: ils sont sortis de la phase de poules avec trois victoires en trois matches. C'est la troisième fois que cela leur arrive après 1990 et 2019. Et les deux premières fois, ils ont soulevé le trophée au soir de la finale.

Ils ont arraché la victoire in extremis. Lancé en contre sur la gauche, Boulbina a crocheté pour effacer Aaron Wan-Bissaka et, de l'entrée de la surface, a placé un tir enveloppé du droit parfait dans la lucarne opposée (1-0, 119e).

Dans cette affiche contre la RD Congo, sur le papier la plus relevée des 8e, l'Algérie a eu la possession. Les Congolais, bloc bas et pressing intense, ont placé des banderilles. Entre ces deux formations qui se craignaient et ont fait preuve d'une belle rigueur tactique, il aurait fallu une erreur individuelle, ou un exploit personnel, pour débloquer le score plus tôt.

Mais voilà, les Fennecs du coach Vladimir Petrovic, comme les Léopards du Français Sébastien Desabre n'ont rien lâché pendant presque deux heures. Et les deux gardiens, Luca Zidane pour l'Algérie et Lionel Mpasi-Nzau pour le Congo, ont fait le reste pour préserver leurs cages.

La première période a été un très long round d'observation. Les Fennecs ont même attendu la 42e minute pour placer leur premier tir, non cadré, par leur pépite de 20 ans Ibrahim Maza.

Le jeu s'est accéléré et l'intensité est montée d'un cran en deuxième période. Chancel Memba (50e), Joris Kayembe (74e), Ibrahim Mayle (90+2) ont eu leur chance pour la RDC, Mohamed Amoura (79e) et Anis Hadj Moussa (86e) pour l'Algérie ont buté sur le gardien congolais.

Mais l'arbitre a sifflé la fin du temps réglementaire sur le score de 0-0. En prolongation, aucune des deux équipes n'a fermé le jeu. L'Algérie s'est d'abord procuré une superbe occasion par Fares Chaibi, qui a obligé Mpasi-Nzau à un sauvetage réflexe sur sa ligne (110e). Neuf minutes plus tard, Boulbina propulsait les Fennecs dans le top-8 africain.