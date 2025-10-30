Metsera bondit alors que Novo défie Pfizer dans la guerre d'enchères pour le développement d'un médicament contre l'obésité

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O font un bond de 16,8 % à 60,99 $ avant la mise sur le marché

** Novo Nordisk NOVOb.CO propose une transaction de 6,5 milliards de dollars pour Metsera, y compris la dette, avec 2,5 milliards de dollars supplémentaires en paiements basés sur des jalons via des CVR

** Le mois dernier, Pfizer PFE.N a déclaré qu'il acquerrait Metsera dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars , y compris les paiements futurs

** Metsera développe des médicaments de stade précoce et moyen pour l'obésité et le diabète

** Les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NOVOb.CO ont baissé de 1% avant la mise sur le marché

** Les actions de Structure Therapeutics GPCR.O , société homologue de MTSR qui développe également des médicaments GLP-1 oraux pour l'obésité, augmentent de 4,3 % à 30,84 $ avant la mise sur le marché

** "L'offre compétitive de Novo continue de montrer que les grandes sociétés pharmaceutiques sont intéressées à investir dans le secteur de l'obésité (même si elles sont déjà établies avec des actifs commerciaux) afin de capitaliser sur l'importante opportunité de marché", dit la maison de courtage BMO Capital Markets

** Jusqu'à la dernière clôture, MTSR a progressé de 97,01 % depuis ses débuts en janvier