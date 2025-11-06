 Aller au contenu principal
Metsera bondit à la suite d'informations faisant état d'une offre plus avantageuse de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Metsera MTSR.O augmentent de 12,9 % à 80,60 dollars

** Selon les médias, Novo Nordisk a une fois de plus adouci son offre pour le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera afin de tenter de surpasser l'offre de Pfizer ** En début de semaine, Novo a révisé son offre pour la porter jusqu'à 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer l'a portée jusqu'à 8,1 milliards de dollars

** La valeur de la nouvelle offre de Novo n'a pas pu être établie

** En tenant compte des mouvements de la séance, MTSR a plus que doublé depuis ses débuts en bourse en janvier

