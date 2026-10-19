Metis TechBio conclut un accord d'une valeur maximale de 1,1 milliard de dollars avec Eli Lilly portant sur une technologie d'administration de médicaments

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La société Metis TechBio 7666.HK , cotée à Hong Kong, a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec Eli Lilly LLY.N d'une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, portant sur la recherche et le développement de technologies d'administration de médicaments spécifiques à certains tissus.