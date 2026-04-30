METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2025

Paris, le 29 avril 2026 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et de sobriété carbone, annonce ses résultats annuels non-audités pour l’exercice 2025, empreints d'un retour marqué à la profitabilité et d'une poursuite des investissements dans les ENR.

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, Méthanor a enregistré un bénéfice net de 989 K€ contre une perte nette de 715 K€ en 2024. Le résultat d’exploitation s’établit quasiment à l’équilibre (-4 K€), en nette amélioration grâce à la maîtrise des charges et l’absence d’opérations sur titres. Le résultat financier s’élève à +993 K€, intégrant une plus-value de cession de 724 K€ sur la participation Solaire Direct ainsi qu’une provision de 1 181,6 K€ sur la participation AED.

Le reste du portefeuille a délivré un niveau de rentabilité conforme aux attentes.

En 2025, Méthanor a poursuivi sa stratégie d’investissement dans les énergies renouvelables et les projets de sobriété énergétique :

• 1 M€ en obligations convertibles Entech

• 550 K€ dans l’augmentation de capital de Hoffmann Green Cement

• 480 K€ dans l’augmentation de capital d’Agripower

L’exercice a permis de renforcer la solidité du bilan, en passant d’une dette nette de 446 K€ à une trésorerie nette de 896 K€.

Le rapport d’audit sur les comptes 2025 sera publié d’ici le 18/05/2026 au plus tard.

En 2026, Méthanor compte poursuivre sa stratégie d'investissement.