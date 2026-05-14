METHANOR : PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025 AUDITES

Paris, le 14 mai 2026 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et de sobriété carbone, annonce la publication de ses comptes audités 2025.



Comme indiqué dans son communiqué du 29 avril 2026, la société annonce la publication de ses comptes annuels 2025 audités, disponibles sur le site de Méthanor, dans la rubrique Finances > Publications financières, avec les rapports du Commissaire aux Comptes.



Les comptes audités ne font pas apparaître de différence avec les comptes non-audités publiés le 29 avril.



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A propos de Méthanor



Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d’exploiter des projets d’énergies renouvelables ou de transition écologique. Méthanor accompagne ainsi tant des ETI de premier plan que des PME locales qui produisent une énergie propre à l’échelle d’un département.



Depuis sa création, Méthanor a financé entre autres des projets de méthanisation, de biomasse, d’énergie solaire photovoltaïque, d’hydroélectricité, d’éolien, de stockage et de sobriété énergétique.



Pour plus d’informations : www.methanor.fr



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