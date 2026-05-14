Hantavirus-Tous les cas contacts en France testés négatifs

L'hôpital Bichat à Paris où les passagers d'un navire infecté par l'hantavirus sont mis en quarantaine

L'ensemble des personnes identifiées ‌en France comme cas contacts d'un patient positif à l'Hantavirus ont été testées ​négatives, sans exception, a annoncé jeudi sur X la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée ​entre 30 et 40% et compte tenu d'une durée d'incubation longue, actuellement estimée à 42 jours, les ​26 personnes concernées ont toutes été placées ⁠en isolement hospitalier, poursuit-elle.

Dans ce contexte, les travaux scientifiques coordonnés par Santé ‌Publique France, l'INSERM et l'ANRS MIE permettent à ce stade d'exclure toute contamination antérieure d'autres personnes.

Les 26 personnes continueront à faire ​l'objet d'un suivi médical étroit ‌et seront testées trois fois par semaine. Les autorités ⁠sanitaires ont par ailleurs fait savoir qu'elles ne communiqueront plus sur ces résultats, sauf en cas de test positif.

La ministre a enfin salué la mobilisation des personnels ⁠médicaux et scientifiques ‌engagés dans la prise en charge de la patient, toujours hospitalisée ⁠en réanimation, ainsi que des 26 personnes placées à l'isolement.

L'Organisation mondiale de ‌la Santé (OMS) a déclaré mardi qu'il fallait s'attendre à la découverte ⁠de cas supplémentaires de contamination à partir du foyer apparu ⁠sur le navire de ‌croisière MV Hondius parti d'Argentine, tout en soulignant que la situation n'était pas ​comparable à celle vécue avec le ‌COVID-19 et n'était pas pandémique.

En France, l'ex-croisiériste rapatriée dimanche et hospitalisée à Bichat, à Paris, se trouve ​toujours en réanimation dans un état grave. Les quatre autres Français qui ont également voyagé à bord du MV Hondius ont été testés négatifs ⁠et se portent bien.

Les 22 cas contacts sont huit Français qui se trouvaient à bord d'un vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg - sur lequel avait embarqué une ex-croisiériste néerlandaise décédée depuis - et de 14 Français qui avaient pris le même jour un vol Johannesburg-Amsterdam, dont la patiente néerlandaise décédée a été débarquée avant le ​départ.

(Rédigé par Nicolas Delame)