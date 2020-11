METHANOR investit 960.000 € dans le plus grand site de méthanisation de l'Yonne

Paris, le 19 novembre 2020 - Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un investissement de 960.000 € en obligations convertibles dans AED (Agri Energie Dondaine) en Bourgogne.



Après avoir investi 540.000 € en 2013, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) vient d'accorder un nouveau financement à AED (Agri Energie Dondaine), le plus grand site de méthanisation de l'Yonne, dans le cadre de son extension. Le projet prévoit une augmentation des capacités de production théorique de 0,6 MW à 1 MW, qui impliquera un accroissement des déchets agricoles de 20.000 à 24.000 T et nécessitera de nouvelles installations.

Ces dernières, prévues fin 2020 début 2021, concernent la séparation de phase qui permettra de réduire à 7000 T le digestat solide. Le digestat liquide ainsi obtenu est, ensuite, d'une part, évaporé, et d'autre part, transformé par osmose inverse en déchet commercialisable (le « retentat »). Le coût total de l'opération (achat de l'équipement et travaux d'aménagement) s'élève à 960.000 € et sera entièrement couvert par un emprunt convertible de même montant souscrit par Méthanor. L'obligation convertible affiche un taux de rendement nominal de 6,5% avec un remboursement annuel sur 10 ans.