METHANOR boucle avec succès son augmentation de capital et exerce la clause d’extension en totalité

Paris, le 6 décembre 2023 - Méthanor (Euronext Growth FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, annonce les résultats de son augmentation de capital.



La levée de fonds a été bouclée avec succès pour un montant total de 1,22 M€ par l’émission de 389 218 actions nouvelles au prix unitaire de 3,13 euros. La clause d’extension de 50 767 titres est totalement exercée.



Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu’à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets d’énergie renouvelable.



Dans le cadre de cette augmentation de capital, 102.652 actions à titre irréductible,360.349 actions à titre réductible et 40 053 actions à titre libre ont été demandées. Les actions à titre irréductible sont entièrement servies, les actions à titre réductible sont servies à 79,52 %, les actions à titre libre ne sont pas servies.



Méthanor remercie les actionnaires de leur confiance. A l’issue de l’opération, le nouveau capital social est composé de 2 419 927 actions de 1 € de nominal.



Vatel Capital détient 12,44 % du capital.



Pour mémoire, Méthanor est éligible aux compte-titres, PEA et PEA-PME et bénéficie du régime fiscal avantageux des SCR, qui exonère les dividendes d’impôt sur le revenu contre un engagement minimal de détention et de réinvestissement des dividendes en actions de la société de 5 ans.