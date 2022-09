METAVISIO (THOMSON Computing) signe un accord de distribution en Scandinavie avec DCS ApS

PONTAULT-COMBAULT, le 02 septembre 2022 – 17h45 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, poursuit son développement en Scandinavie avec DCS ApS et enregistre une première commande.

A propos de DCS ApS

Fondé en 1994 au Danemark, DCS ApS se présente aujourd’hui comme l’un des plus grand distributeurs IT scandinave avec 140 millions € de chiffre d’affaires en 2021. Ses 60 employés organisés autour d’un entrepôt de 4 500 m² proposent un catalogue de plus de 250 000 produits à leurs clients. Les clients de DCS ApS peuvent intégrer directement le catalogue digital du distributeur à leurs boutiques en ligne ou leurs systèmes d’achat grâce aux solutions d’intégration développées par DCS ApS.