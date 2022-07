Communiqué de presse METAVISIO (THOMSON Computing)



Signature d’une commande de 1,2 M$ par ABSIS.



Dans le cadre de son partenariat récemment conclu avec Metavisio (THOMSON Computing), ABSIS, l'un des distributeurs européens leaders en matière d'équipements informatiques et de logiciels, a

passé une première commande à Metavisio d’un montant de 1,2 M$, portant sur la vente d’ordinateurs portables de 14 et 15 pouces.



Fondé à Chypre en 1995, ABSIS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars US en 2021, associé à un résultat d'exploitation de 113,75 millions de dollars US et un résultat net de 77,1 millions de dollars US (36 millions en 2020).