METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON : Création d'une filiale de production à Shenzhen

Dammarie-les-Lys (France), le 11 juin 2024 – 18h - METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 - ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la création d'une joint-venture avec le Groupe chinois PEOPLE, cinquième industriel chinois (spécialiste de l'industrie des télécommunications et des satellites en Chine | environ 30 000 salariés | CA 2023 de l'ensemble du Groupe PEOPLE : 38 milliards dollars). Cette nouvelle société commune permettra de profiter du savoir-faire et de la conception française pour la création d'une gamme d'ordinateurs THOMSON destinées au marché asiatique.

Le Groupe PEOPLE, très implanté en Chine et en Asie du Sud-Est, va permettre à METAVISIO de financer la production et le développement commercial des ordinateurs THOMSON sur le continent asiatique, et permettra également à METAVISIO de pousser les ventes sur toute l'Europe et en Afrique. Les équipes du géant PEOPLE ont été séduites par l'agilité de METAVISIO et par sa stratégie : être à la pointe de la technologie avec le meilleur prix.

Caractéristiques de la filiale METAVISIO SHENZHEN

La société METAVISIO SHENZHEN est en cours de constitution auprès de l'administration chinoise. Les opérations seront finalisées à la fin du mois de juin 2024. METAVISIO - THOMSON possédera 36% de cette société, PEOPLE 51%, et les partenaires en charge du développement en interne 13%.

METAVISIO SHENZHEN aura la charge de la production et de la commercialisation des conceptions françaises THOMSON réalisées en Seine-et-Marne.

L'objectif affiché est d'implanter avec PEOPLE, une gamme complète sans pour autant investir massivement sur ce territoire. La participation de PEOPLE au capital de METAVISIO Shenzhen permettra de garantir le développement des ventes d'ordinateurs THOMSON en Asie. Fait historique, c'est la première fois qu'une société informatique européenne accède à cette zone considérée comme opaque.

Stéphan Français, Président Directeur Général de METAVISIO - THOMSON Computing déclare : « Depuis l'âge de 25 ans, où j'étudiais le développement d'un axe de coopération économique franco-chinois durant mes études en relations politiques internationales, je travaille avec le peuple chinois. J'attends beaucoup de notre association car la société PEOPLE dispose d'importants moyens pour nous accompagner dans le développement de nos ventes en Chine, en Asie mais également en Occident. La commercialisation débutera dès le 4eme trimestre 2024. »

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

