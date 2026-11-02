METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING : Résultats semestriels 2026 positifs certifiés

Dammarie-les-Lys, le 1 er octobre 2025, à 20h45. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026 et dont les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 30 octobre 2026.

Résultats et activité de l'exercice

Au cours du premier semestre 2026, METAVISIO a enregistré un chiffre d'affaires net de 7.5 M€ contre 6.8 M€ en 2025 et surtout un résultat d'exploitation positif désormais orientés vers le fret maritime, beaucoup plus rentables pour l'entreprise. Malgré un environnement géopolitique et économique complexe, l'entreprise a lancé son plan de réduction de ses charges et le renforcement de ses gammes BtoB et BtoC.

Le résultat d'exploitation est positif, il s'établit à 0.069 M€ au S1 2026, le premier semestre est généralement négatif en exploitation car le gros de l'activité est sur le deuxième semestre, c'est la première année où il ressort en positif grâce en particulier à la réduction des charges de structure et à l'augmentation des marges nettes.

Le résultat net est positif également à 0,043 M€ sur 2026 sans avoir profité de résultats financiers exceptionnels comme l'an dernier.

En M€ S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires net 7.5 6.8 Résultat d'Exploitation 0.069 -0.765 Résultat financier -0.0026 0.869 Résultat courant avant impôts 0,04 0,1 Résultat net 0,04 0,1

Les comptes semestriels de METAVISIO du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été audités et certifiés, et arrêtés le 30 octobre 2026 par le Conseil d'Administration de la société.

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Perspectives pour 2026

METAVISIO continue son travail de réduction de ses charges fixes tout en maintenant un développement de ses ventes sur trois axes : le retail ou BtoC (le grand public), le BtoB au travers des entreprises et grands groupes, et le B to G avec les marchés publics.

La signature en juillet 2026 du grossiste Also et du reseller SCC, permettra notamment de répondre aux appels d'offres des grandes entreprises et du gouvernement français et a permis déjà à l'entreprise d'afficher au 30 octobre 2026 un Chiffre d'affaires et des commandes permettant de doubler son Chiffre d'affaires prévu au 31 décembre 2026.

Informations complémentaires

Les comptes ont été audités et certifiés, et seront bientôt disponibles en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/ .

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu