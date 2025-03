METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Metavisio - Thomson Computing, partenaire officiel de la Riner Cup 2025

Dammarie-les-Lys, le 31 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce avec fierté son engagement en tant que sponsor officiel de la Riner Cup 2025. Cet événement inédit, initié par le triple champion olympique Teddy Riner, se déroulera les 5 et 6 avril 2025 à l'Arena Teddy Riner à Asnières-sur-Seine.

La Riner Cup se distingue comme un événement sportif majeur, mais également comme une rencontre sociétale dédiée à la transmission des valeurs fondamentales du judo : respect, persévérance, discipline et dépassement de soi. Conçu pour promouvoir l'inclusion sociale et l'accès au sport pour tous, l'événement accueillera plusieurs centaines de jeunes judokas qui auront l'opportunité exceptionnelle de côtoyer et d'apprendre des plus grands champions français et internationaux.

METAVISIO – Thomson Computing partage pleinement les ambitions et les valeurs véhiculées par cette compétition innovante. À travers ce partenariat, l'entreprise souligne son attachement profond à la jeunesse, à l'égalité des chances et au développement des talents français, en accompagnant les nouvelles générations dans leur épanouissement sportif et personnel.

« Je suis particulièrement heureux de soutenir la Riner Cup, une initiative portée par Teddy Riner, grand champion aux valeurs exemplaires et actionnaire de notre entreprise. Cet événement reflète parfaitement l'engagement sociétal que nous portons chez Thomson Computing : soutenir la jeunesse française dans la réalisation de ses ambitions et la promotion de valeurs fortes telles que l'effort, la résilience et le respect. » déclare Stephan Français, Président de METAVISIO – Thomson Computing.

Cette collaboration marque une étape supplémentaire dans la stratégie de responsabilité sociétale et de proximité que Metavisio – Thomson Computing développe activement au sein du tissu sportif et éducatif français, après plusieurs actions significatives, notamment des donations d'ordinateurs Thomson à divers établissements scolaires et universitaires.

Informations pratiques :

Dates : 5 et 6 avril 2025

Horaires : 09h00 - 19h00

Lieu : Arena Teddy Riner, 103 Avenue de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine

Plus d'informations : rinercup.com

Les 5 et 6 avril 2025, rejoignez-nous à l'Arena Teddy Riner à Asnières-sur-Seine pour une compétition exceptionnelle organisée par la légende du judo, Teddy Riner. Que vous soyez judoka en quête de dépassement ou fervent supporter, cet événement est conçu pour tous les amoureux du tatami.

Accessible pour les Cadets, Juniors et Seniors féminins et masculins ainsi qu'aux athlètes non-voyants et malvoyants (catégories J1 et J2), la Riner Cup offre une scène unique pour révéler les talents de demain et accueillir des athlètes de tous horizons, amateurs comme internationaux.

Plus qu'un simple tournoi, la Riner Cup célèbre le judo dans toute sa diversité : des combats spectaculaires, une ambiance inégalée et des moments inoubliables pour petits et grands.

Le programme de l'édition 2025 :

Samedi 5 avril : Compétition Cadets & Cadettes

Dimanche 6 avril : Compétition Seniors

A propos de la Riner Cup

Initiée par Teddy Riner, triple champion olympique, la Riner Cup est un événement sportif et sociétal unique, dédié à la promotion du judo et de ses valeurs fondamentales. L'événement vise à favoriser l'inclusion sociale et l'éducation sportive en permettant à de jeunes judokas de rencontrer et de s'inspirer des grands noms de la discipline, dans un cadre compétitif et bienveillant.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : Gabriel Rafaty, metavisio@aimpact.net