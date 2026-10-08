METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing : Lancement de la compagne BtoB 2027 avec ALSO.

Dammarie-les-Lys, le 02 octobre 2026, à 17h45 METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques, logiciels) (ci-après la « Société »), lance sa campagne 2027 avec sa gamme B-to-B chez ALSO leader européen de la distribution Informatique en Europe.

Thomson rejoint l'écosystème ALSO

Fort de l'héritage de plus de 130 ans de la marque historique Thomson, Thomson Computing s'impose depuis 40 ans comme un acteur majeur de l'informatique avec ses ordinateurs pour professionnels, créatifs et gamers.

Une gamme complète de modèles ultra-légers, performants, pensés pour la mobilité et la durabilité.

Des équipements dotés des dernières technologies : accélération IA, connectivité moderne et sécurité renforcée.

Une offre B2B dédiée, incluant l'option d'un assemblage final en France et des configurations sur mesure.

Innovation technologique et IA dans les ordinateurs

Les modèles Thomson Computing équipés de NPU sont conçus pour accélérer l'IA locale, la productivité et la création. Grâce à cette accélération matérielle, la gamme optimise le fonctionnement des applications créatives et du développement.

La marque propose également des modèles hautes performances dotés de GPU NVIDIA RTX pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes.

La gamme inclut aussi des ordinateurs durcis pour les conditions extrêmes avec connectivité avancée.

Retrouvez les produits Thomson sur notre site ALSO

Retrouvez les Xtrembook et Pulse ; bientôt, de nouvelles options seront à votre disposition.

Après avoir signé des accords de développement avec les 3 fonds d'investissements déjà annoncés, METAVISIO - Thomson Computing signe sa campagne 2027 avec un leader de la distribution BtoB et grand public capable de l'accompagner pour poursuivre son plan de développement sur 2027, sachant que 2026 est déjà une réussite avec un chiffre d'affaires qui a doublé et un retour aux bénéfices.