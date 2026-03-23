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METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING GESTION DE LA DETTE ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR 2026
information fournie par Actusnews 23/03/2026 à 08:55

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels (ci-après la « Société »), annonce son plan de développement commercial et sa stratégie de réduction de la dette.

Après deux mois d'audit de la société, les deux nouveaux fonds d'investissement ont confirmé, sans réserve, leur volonté de soutenir la société financièrement et commercialement.

L'objectif de 2026 est de finaliser les accords avec l'ensemble des débiteurs concernant la dette de l'entreprise et de relancer la croissance de la société en même temps.

Les deux fonds d'investissement qui négocient la dette en ce moment aux côtés de l'entreprise, ont également souligné leur volonté de financer le carnet de commande 2026 de 25 millions d'euros, inscrit au 23 mars 2026 et les autres commandes à venir, dans le cadre d'une nouvelle organisation d'entreprise rentable.

Cette organisation restructurée, qui a commencé en juillet 2025 pour se finaliser en mars 2026, permet à l'entreprise le retour à la rentabilité, à un moment où le marché de l'informatique est en pleine croissance, avec des opportunités sur le marché BtoC et BtoB.

Ce nouveau schéma a permis de réduire les charges fixes de l'entreprise, tout en accélérant la prise de commandes grâce au développement entre autres, d'un distributeur européen qui centralise la production et s'occupe de la distribution des produits sur l'ensemble de l'Europe.

La période de rupture de composants chez les géants de l'informatique, en mémoire en particulier, liée à la demande croissante des serveurs et datacenters IA, permet à METAVISIO avec les gammes THOMSON de remonter ses marges et de prendre de nouvelles commandes comme en témoigne le carnet du premier trimestre.

Prochaine publication : comptes et rapport financier annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu


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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97134-2026-03-23_metavisio-cp-du-23-mars-2026-8.39.pdf

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