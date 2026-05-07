Rachat de SFR: "les négociations se poursuivent activement", selon Bouygues

( AFP / EMMA DA SILVA )

Les discussions sur le rachat de l'opérateur SFR par ses trois concurrents Bouygues Telecom, Orange et Iliad sont toujours en cours, a affirmé jeudi le groupe Bouygues, alors que le délai accordé pour conclure des négociations exclusives doit s'achever le 15 mai.

"Les négociations se poursuivent activement", a assuré Stéphane Stoll, directeur général adjoint et directeur financier de la maison mère de Bouygues Telecom, interrogé à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de son groupe.

Il s'exprimait au lendemain de la publication par le quotidien Les Echos d'informations évoquant le fait que le délai prévu pour boucler cette période de négociations exclusives ne serait pas tenu.

"C'est une opération complexe, très longue, qui nécessite qu'on rentre dans un niveau de détails important avec des négociations qui, comme toujours dans ce type de transaction, sont évidemment des négociations où chaque partie fait durement valoir ses droits", a précisé jeudi M. Stoll.

La filiale du groupe Bouygues est entrée mi-avril, aux côtés d'Iliad (Free) et Orange, dans ces négociations exclusives avec la maison mère de SFR, Altice France.

Sollicités par l'AFP après la publication de l'article des Echos, les autres opérateurs impliqués n'avaient pas souhaité réagir.

L'accord officialisé en avril prévoit un prix d'acquisition de SFR à 20,35 milliards d'euros et une répartition de la valeur des actifs entre les trois acheteurs, mais il ne constitue pas un accord définitif.

"Comme c'est usuel dans ce type de transaction, le diable est dans les détails et donc (cela) nécessite de discuter pied à pied sur tout un ensemble de sujets qui concernent en particulier les garanties données par le vendeur", a insisté M. Stoll.

En cas d'accord, les opérateurs devront encore faire valider si l'opération respecte les règles de la concurrence.

"Les autorités de la concurrence française et de la concurrence européenne auront à décider entre elles laquelle de ces autorités instruira le dossier. C'est une discussion qui est, nous le comprenons, engagée entre ces deux administrations. Nous espérons avoir des éclairages prochainement", a par ailleurs relevé le dirigeant de Bouygues.

Du côté de ses résultats, Bouygues Telecom a vu sa perte nette se creuser au premier trimestre, passant à 13 millions d'euros contre 5 millions d'euros un an auparavant, malgré une progression de 2% de ses ventes, à 2 milliards.

Sa contribution à l'excédent brut d'exploitation après loyer (Ebitdaal) du groupe Bouygues, indicateur de rentabilité, est restée stable, à 415 millions d'euros.

Sur l'ensemble de 2026, Bouygues Telecom a confirmé ses objectifs, dont un Ebitdaal proche de celui de 2025.