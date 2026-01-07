METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING AU CES DE LAS VEGAS - SIGNATURE IMMEDIATE DE NOUVELLES COMMANDES SUR LA GAMME 2026

Dammarie-les-Lys, le 7 janvier 2026 à 9h00 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce des engagements de commandes confirmées sur 2026 de plus de 20 millions sur le CES de las Vegas dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme THOMSON 2026.

Les commandes seront organisées principalement autour de son distributeur européen, qui centralisera les livraisons et ainsi permettra de pouvoir répondre plus rapidement aux exigences de la grande distribution française et européenne.

Dans le cadre du CES de las Vegas, le plus grand salon électronique mondial, METAVISIO rencontre depuis le 06 janvier de nouveaux distributeurs mondiaux afin de continuer méthodiquement sa stratégie de développement produits, orientée vers l'innovation hardware et les produits accessoires.

Ce salon est également l'occasion de signer des accords de distributions sur de nouvelles gammes produits qui seront distribués dès le deuxième trimestre, autour de gammes électroniques complémentaires avec des technologies de communication et d'interconnexion grâce aux protocoles IA informatiques.

L'informatique étant au cœur de toutes les technologies électroniques, METAVISIO continu progressivement son plan Horizon 2028 avec un élargissement de ses gammes vers tous les produits connectés de la maison, les prochaines semaines donneront lieu a un complément officiel d'informations sur la stratégie du groupe et son évolution.

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. » METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

