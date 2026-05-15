METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce le report de la tenue de son assemblée générale d'approbation des comptes 2025

Dammarie-les-Lys, le 15 mai 2026, à 18h — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce le report de la tenue de son assemblée générale annuelle d'approbation des comptes.

Report de la tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes 2025

En raison d'une indisponibilité des administrateurs, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'approbation des comptes 2025, initialement convoquée le mardi 19 mai 2026 à 11h00, est reportée au 30 juin 2026 à 16h00, au siège de la Société, situé au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Félix Poussineau – 77190 Dammarie-Les-Lys.

L'ordre du jour et les projets de résolutions restent inchangés et peuvent être consultés dans l'avis de convocation initial publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du lundi 4 mai 2026 et dans l'avis de report publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du lundi 11 mai 2026.

Ces deux avis sont disponibles en ligne et sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales » de l'Espace Investisseurs.

L'ensemble de la documentation légale est d'ores et déjà mise à disposition des actionnaires sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales » de l'Espace Investisseurs.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu