METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce la signature d'un partenariat stratégique exclusif avec AFTECH afin d'accélérer son développement en Arabie Saoudite.

Dammarie-les-Lys, le 10 juillet 2026, à 18h00 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution exclusif pour le Royaume d'Arabie saoudite avec AFTECH (Abdulla Fouad Information Technology), filiale du groupe Abdulla Fouad. S'appuyant sur sa solide expertise technologique et sa présence nationale, AFTECH est également désignée comme revendeur principal de Thomson Computing dans le Royaume , avec pour mission de développer les ventes auprès des administrations publiques et des grandes entreprises.

La cérémonie officielle de signature s'est tenue le 8 juillet 2026 à Riyad, entre M. Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO – Thomson Computing, et M. Faisal Abdulla Fouad Abubshait, Président du groupe Abdulla Fouad, sous le haut patronage de M. Patrick Maisonnave, Ambassadeur de France auprès du Royaume d'Arabie saoudite, en présence de nombreuses personnalités issues des milieux institutionnels et économiques français et saoudiens.

Cet accord constitue une étape majeure dans la stratégie internationale de METAVISIO et marque son entrée sur le marché technologique le plus dynamique du Moyen-Orient.

L'Arabie Saoudite, un marché stratégique porté par Vision 2030

Avec plus de 36 millions d'habitants (dont plus de 60% de moins de 30 ans), un vaste programme d'investissements publics et une économie en pleine diversification, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui le marché IT le plus important de la région.

À travers le programme Vision 2030, le Royaume accélère la transformation numérique de son économie. Cette stratégie se traduit par des investissements massifs dans les infrastructures numériques, les administrations, l'éducation, les entreprises, les villes intelligentes et l'intelligence artificielle. Le gouvernement a également fait du numérique l'un des piliers de sa croissance, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars consacrés à la digitalisation des services publics et privés.

Dans ce contexte, la demande en équipements informatiques professionnels performants, fiables et sécurisés connaît une forte progression, offrant à METAVISIO, supporté par AFTECH, un environnement particulièrement favorable à son développement.

Un engagement stratégique renforcé au plus haut niveau

À la suite de la récente rencontre entre Stéphan Français, Président-Directeur Général de METAVISIO – Thomson Computing, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, et M. Emmanuel Macron, Président de la République française , METAVISIO a réaffirmé son engagement à long terme en faveur du marché saoudien.

Portée par les ambitions de la Vision 2030 du Royaume et par le renforcement du partenariat stratégique entre la France et l'Arabie saoudite, la société a identifié le Royaume comme un marché prioritaire dans le cadre de son développement international.

Au-delà de son développement commercial, METAVISIO s'engage à investir dans le développement du contenu local, le transfert de technologies, le développement des compétences et les coopérations industrielles, avec pour objectif à long terme de faire de l'Arabie saoudite le hub régional de la marque Thomson Computing, ainsi qu'un centre stratégique de production et d'innovation pour les technologies françaises au service du Moyen-Orient et au-delà.

Une cérémonie sous le signe de la coopération franco-saoudienne

La cérémonie de signature s'est tenue sous le haut patronage de Son Excellence Patrick Maisonnave, Ambassadeur de France auprès du Royaume d'Arabie saoudite, illustrant la solidité des relations économiques et diplomatiques de longue date entre la France et l'Arabie Saoudite.

L'événement a également réuni de nombreux représentants français et saoudiens issus des milieux institutionnels et économiques, notamment M. Hussein Fares, Président-Directeur Général du groupe Abdulla Fouad, M. Rachid Boulaouine, Directeur de Business France en Arabie saoudite, M. Jean-Philippe Bonnet, Président des Conseillers du Commerce Extérieur de la France en Arabie saoudite, ainsi que des représentants de grandes entreprises françaises et saoudiennes et des délégations d'universités et d'institutions gouvernementales saoudiennes.

AFTECH, un partenaire de référence

AFTECH (Abdulla Fouad Information Technology) est la division spécialisée dans les technologies de l'information du groupe Abdulla Fouad (AFG), l'un des principaux conglomérats privés d'Arabie Saoudite.

Fondé il y a plus de 75 ans à Ras Tanura comme société de services, le groupe n'a cessé de se développer en diversifiant ses activités pour devenir aujourd'hui un acteur majeur des services industriels et commerciaux du royaume.

AFG est particulièrement reconnu pour son expertise dans les secteurs stratégiques de l'énergie, de la santé et des technologies de l'information. Présent sur l'ensemble du territoire saoudien, le groupe accompagne les grandes entreprises, les administrations et les institutions publiques grâce à un solide réseau commercial, une forte expertise technique et une parfaite connaissance des priorités nationales en matière de transformation numérique.

À travers sa filiale AFTECH, le groupe développe et distribue des solutions technologiques de premier plan destinées aux marchés professionnels. En vertu de cet accord, AFTECH devient le distributeur exclusif de METAVISIO en Arabie Saoudite et assurera également la commercialisation des produits Thomson Computing en qualité de partenaire revendeur principal, avec l'ambition d'accélérer leur déploiement auprès des entreprises et des organisations publiques du royaume.

Une priorité donnée initialement au marché BtoB

Les deux partenaires concentreront dans un premier temps leurs efforts sur le marché professionnel, avec une attention particulière portée aux gammes premium PULSE et ZETTABOOK, destinées aux entreprises, administrations, établissements d'enseignement et grands comptes.

Cette stratégie, en adéquation avec Vision 2030, vise à répondre aux besoins croissants des organisations saoudiennes en matière d'équipements informatiques performants, sécurisés et compétitifs, dans le cadre des nombreux projets de modernisation numérique actuellement engagés dans le royaume.

Stéphan Français, Président de METAVISIO – Thomson Computing :

Nous sommes fiers de conclure ce partenariat exclusif avec AFTECH et d'introduire la marque Thomson Computing sur le marché saoudien. Les solutions développées par METAVISIO répondent parfaitement aux attentes des organisations qui recherchent des équipements modernes, performants et compétitifs. Ensemble, nous souhaitons contribuer aux ambitions de Vision 2030 en accompagnant la transformation numérique des entreprises, des établissements d'enseignement et des institutions publiques du royaume d'Arabie Saoudite.

Samir Abdulaziz, Vice-Président d'AFTECH :

Chez AFTECH, nous sommes déjà pleinement engagés dans l'accompagnement des ambitions de Vision 2030 en contribuant à la transformation numérique des entreprises, des établissements d'enseignement et des institutions publiques du royaume. L'arrivée de METAVISIO au sein de notre portefeuille de partenaires renforce cette ambition et nous permettra d'accélérer encore davantage notre contribution au développement d'un écosystème numérique innovant en Arabie Saoudite.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu