METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING ANNONCE LA REDUCTION DE SON CAPITAL SOCIAL PAR REDUCTION DE LA VALEUR NOMINALE DE SES ACTIONS

Dammarie-les-Lys, le 19 juin 2026, à 18h30 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels (ci-après la « Société »), annonce avoir procédé à une réduction de son capital social par réduction de la valeur nominale de ses actions.

Pour rappel, l'assemblée générale du 4 mars 2026 avait délégué au conseil d'administration sa compétence pour procédé à une réduction du capital de la Société non-motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des actions à un minimum de 0,002 €.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le conseil d'administration en date du 16 avril 2026 a procédé à une réduction de capital par réduction de la valeur nominale des actions de 0,01 € à 0,002 €, faisant passer le capital social de 10 088 007,60 € à 2 017 601,52 €. La somme de 8 070 406,08 €, correspondant au montant de cette réduction de capital, a été affectée à un compte de réserve indisponible intitulé « Réserve indisponible ».

Conformément aux dispositions des articles L.225-205 et R.225-152 du code de commerce, cette réduction de capital était réalisée à la condition suspensive de l'absence de toute opposition des obligataires et créanciers de la Société pendant un délai de 20 jours commençant à courir à compter du dépôt du procès-verbal du conseil d'administration au greffe du Tribunal de commerce de Melun. Ce dépôt ayant été constaté par le greffe le 22 avril 2026, ce délai d'opposition prenait fin le mardi 12 mai 2026. Le certificat de non-opposition ayant été réceptionné par la Société ce 19 juin 2026, la réduction de capital est donc réalisée.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

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