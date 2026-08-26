METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Thomson Computing annonce la publication des résultats préliminaires du 1er semestre 2026. La restructuration permet à l'entreprise de renouer avec les bénéfices.

Dammarie-les-Lys, le 26 aout 2026, à 18h00. METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels (ci-après la « Société »), annonce ses résultats au 1 er janvier au 30 juin 2026.

Résultats et activité de l'exercice clos le 30 juin 2026, en cours d'audit.

En 2026, METAVISIO après avoir réalisé les changements structurels l'an passé : mise en place d'une politique de réduction de coûts, baisse de la masse salariale, réduction des frais financiers, a relancé son activité et augmenté ses marges, pour la première fois, depuis 14 ans, la société METAVISIO réalise un résultat d'exploitation et un résultat net positif au premier semestre 2026 , sans résultats financiers ou résultats exceptionnels.

Ce résultat positif est dû à plusieurs critères :

Réduction des effectifs sur 2025 et début 2026

Réduction des charges de structures et des dépenses de communication

Réduction des charges financières de l'entreprise

Augmentation du niveau de marge

Augmentation de l'encours fournisseurs

Prise de commande supplémentaire chez nos clients en liaison avec l'augmentation des prix des concurrents en liaison avec la hausse de la mémoire.

La société a profité d'un double effet au premier semestre, qui continuera au 2ème semestre, l'augmentation des prix des produits IT et de leur marge, corrélativement à la baisse des dépenses de l'entreprise.

Point sur les perspectives au deuxième semestre 2026 de METAVISIO

Le carnet de commandes de la société du premier semestre et ses livraisons montrent nettement l'amélioration de la marge de l'entreprise dans le secteur Grand Public.

Les perspectives du marché du B-to-B, avec la signature des premières références THOMSON a l UGAP (CENTRALE DES ACHATS DE L'ETAT ), du premier reseller français et la signature d'un grossiste européen en juin 2026, assurent un volant de chiffre d'affaires, une rentabilité retrouvée et une évolution des commandes pour 2026.

À propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et la conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu