METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 et du rapport certifié sans réserve du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 et du rapport certifié sans réserve du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Dammarie-les-Lys, le 13 octobre 2025, à 8h45. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, les comptes semestriels au 30 juin 2025, revus selon le nouveau plan comptable du 1er janvier 2025, ainsi que le Rapport limité d'examen certifié sans réserve du Commissaire aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Retrouvez tous les documents ici : https://www.metavisio.eu/info-financieres.

METAVISIO-Thomson Computing poursuit son plan Horizon 2028 :

• Retour à la rentabilité sur 2025 avec un premier semestre positif

• Arrêt définitif du contrat OCABSA en août 2025

• Rachat et élimination des ORA qui restaient en septembre 2025

• Développement des gammes accessoires en septembre 2025

• Développement des gammes d'ordinateur plus technologiques en particulier dans le domaine de la sécurité informatique, pour le BtoB et le BtoG (gamme dédiées défense et éducation) en septembre 2025

• Accélération du rapprochement avec SEALSQ dès octobre 2025

METAVISIO met tout en place pour retrouver une valeur de ses actions en bourse à la hauteur de son développement et des changements de stratégie mis en place depuis le début de l'année avec le plan Horizon 2028.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu