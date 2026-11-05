METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE L.O.I. AVEC EXCLUSIVITÉ AVEC LE FONDS BALTHUS AFIN DE SOLDER LES DETTES DE L'ENTREPRISE ET FINANCER SON DÉVELOPPEMENT DÈS NOVEMBRE 2026

Dammarie-les-Lys, le 5 novembre 2026, à 09h00, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques et software), annonce la signature mercredi 04 novembre d'une L.O.I exclusive avec le fonds d'investissement Balthus . Cet accord permettra à METAVISIO de proposer une solution de règlement de la dette de l'entreprise et également d'assurer le financement et le développement des commandes de produits THOMSON aux côtés du fonds d'investissement HEXAGONE.

Détails de l'accord avec début du financement dès novembre 2026

Le financement proposé par Balthus Capital répond dès aujourd'hui à 3 demandes de METAVISIO, de son encadrement et de ses actionnaires :

Financement, dès novembre 2026, de la période entre maintenant et mars 2027 permettant de négocier la dette de l'entreprise, montant alloué 750k€ qui seront libérés mensuellement. Engagement d'un budget pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros afin d'obtenir le règlement de la dette de l'entreprise. Engagement d'un financement additionnel en mars 2027 : après avoir obtenu l'accord sur le règlement de la dette, le fonds s'est engagé à fournir, pour le BFR de l'entreprise, un financement additionnel de 6,3 millions d'euros en fonction du niveau de commandes à financer pour l'entreprise.

Détails de l'accord :

L'Opération s'inscrit dans la mise en œuvre d'un plan de redressement permettant l'apurement du passif et la reconstitution durable des capitaux propres de METAVISIO.

L'Opération permettra d'assurer le financement du développement de METAVISIO jusqu'en mars 2027, date prévue de l'accord général, BALTHUS s'engage, sous réserve du maintien de l'exclusivité prévue à l'article 13 et de la poursuite du processus d'élaboration du plan de restructuration, à assurer le financement des besoins de trésorerie de la Société, dans la limite d'une enveloppe maximale de sept cent cinquante mille euros (750 000 €).

L'Opération permettra également dès l'obtention de l'accord général prévu en mars 2027 de financer le BFR de l'entreprise avec un montant estimé à 6,3 millions qui sera additionnel au montant prévu pour le règlement de la dette.

La réalisation de l'Opération sera expressément subordonnée à la réorganisation préalable et effective des organes de gouvernance de METAVISIO, dans des conditions permettant à BALTHUS d'en obtenir le contrôle. À cette fin, préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital envisagée et à toute mise à disposition des financements prévus aux présentes, les organes sociaux compétents de METAVISIO devront avoir régulièrement adopté et mis en œuvre l'ensemble des décisions nécessaires afin de permettre : La nomination au conseil d'administration de METAVISIO d'un nombre d'administrateurs désignés sur proposition de BALTHUS représentant la majorité des membres dudit conseil ; La désignation à la présidence du conseil d'administration de Stephan FRANÇAIS, la conclusion, le cas échéant, de tout pacte d'actionnaires ou accord destiné à garantir le maintien des droits de gouvernance reconnus à BALTHUS, notamment concernant la composition du conseil d'administration, les règles de majorité et les décisions soumises à autorisation préalable.

Perspectives pour 2026 et 2027

METAVISIO, après avoir publié ses comptes semestriels certifiés de 2026 — qui confirment le retour à la rentabilité en exploitation et en résultat net — annonce la signature, la même semaine, de cette L.O.I. exclusive après 8 mois de négociation.

Cet accord exclusif permet dès aujourd'hui un financement additionnel pour l'entreprise et, surtout propose une solution générale de règlement de la dette et du financement du BFR pour les commandes actuelles et avenir.

Informations complémentaires

Les comptes ont été audités et certifiés, et seront bientôt disponibles en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/ .

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu