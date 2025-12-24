METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Convocation à une assemblée générale ordinaire le vendredi 9 janvier 2026

Dammarie-les-Lys, le 24 décembre 2025, à 8h30. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce la convocation d'une assemblée générale ordinaire le vendredi 9 janvier 2026 à 11h00, au siège de la société situé au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Félix Poussineau – 77190 Dammarie-Les-Lys.

L'avis de réunion à cette assemblée générale a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du vendredi 5 décembre 2025. L'avis de convocation sera publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 24 décembre 2025.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

Nomination de M. Kristof Houben en qualité de membre du conseil d'administration ; (Première résolution)

Pouvoirs pour formalités ; (Deuxième résolution)

L'ensemble de la documentation relative à cette assemblée générale est consultable sur le site internet de la société.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu