Metavisio signe une ligne de crédit de production non dilutive de 12 millions de dollars avec la Province du Jinhan en Chine

Dammarie-les-Lys, le 26 août 2025, à 18h00. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques, accessoires et software) annonce la signature d'un contrat de financement de sa production, avec la Province du Jinhan pour les produits informatiques THOMSON mais également pour l'ensemble de ces gammes d'accessoires. Le financement n'interviendra que sur la production et sera exclusivement destiné à financer l'ensemble des commandes avec un système de remboursement automatique après la livraison des produits.