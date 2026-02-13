MetaVia progresse après avoir obtenu la protection mondiale d'un brevet pour un médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions du développeur de médicaments MetaVia MTVA.O augmentent de 6 % à 1,76 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme avoir obtenu une large protection par brevet pour son médicament expérimental, DA-1726, conçu pour aider les gens à perdre du poids et à améliorer leur taux de glycémie aux États-Unis et à l'étranger

** Les brevets, dont 39 ont été accordés et sont en cours d'examen, protégeront le médicament jusqu'en 2041, avec la possibilité d'une nouvelle extension, selon Co

** La société indique que le médicament a entraîné une perte de poids moyenne d'environ 9 %, une réduction du tour de taille et des signes d'amélioration de la santé du foie lors d'un essai préliminaire

** MTVA prévoit de commencer de nouvelles études plus tard cette année, en testant des doses plus élevées et des calendriers de traitement plus rapides, avec des résultats attendus au quatrième trimestre, selon MTVA

** Les actions ont baissé de 62% en 2025