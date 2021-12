Métavers : investir en Bourse à l’heure des mondes virtuels

Les mondes virtuels pourraient bouleverser de nombreux secteurs économiques. (© Freepik/decentraland/Facebook/Fortnite/Sandbox)

La planète est peut-être à l’aube d’une nouvelle révolution technologique. En Bourse, elle ferait des gagnants, mais aussi quelques perdants.

Il est 10 heures. L’heure de la pause café. Vous basculez la visière de votre casque de réalité virtuelle devant vos yeux. L’environnement change. Vous n’êtes plus chez vous, mais assis à votre bureau numérique, situé quelque part dans les nuages d’Internet.

À votre gauche, l’avatar de Guillaume apparaît. Pile à l’heure. Vous toquez à la vitre de Claire. Comme d’habitude, elle est en retard. Avertie par un léger tintement, elle s’empresse d’enfiler son propre casque et son image numérique en trois dimensions apparaît. La sacro-sainte pause café peut commencer. Personne n’est vraiment là et en même temps tout semble réel. La discussion est fluide, les regards expressifs, les mouvements de corps réalistes.

«À 13 heures, j’irai faire du shopping», lance Guillaume. En réalité, c’est sous la forme d’un avatar qu’il prévoit d’aller se promener dans un marché entièrement virtuel spécialisé dans les produits artisanaux. Il doit y retrouver son épouse pour choisir leur nouvelle lampe de chevet qu’ils recevront par drone ou par camionnette électrique dès le lendemain.

Du jeu vidéo au lopin de terre

Ceci n’est pas le début d’un mauvais roman de science-fiction mais peut-être bien le monde qui sera le nôtre dans cinq, dix ou quinze ans. Bien sûr, une telle perspective est encore incertaine, mais de nombreux éléments laissent penser que nous en prenons la direction. À