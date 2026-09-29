MÉTAUX-Le cuivre se stabilise, la menace d'une grève dans les mines contrebalançant la vigueur du dollar et du pétrole

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(Mise à jour des cours)

Le cuivre s'est stabilisé mardi, la perspective d'une grève minière au Chili, premier producteur mondial, ayant compensé les craintes que la vigueur du dollar et la hausse des cours du pétrole ne pèsent sur la demande, tandis que l'aluminium a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'un mois.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,1% à 14 450 dollars la tonne métrique, à 16h00 GMT. Il avait perdu 1,4% lundi, atteignant son plus bas niveau depuis le 17 septembre en raison de données faibles sur les bénéfices industriels chinois.

Malgré les signes de ralentissement de la croissance économique liés à la guerre en Iran et au prix du pétrole

LCOc1 supérieur à 100 dollars le baril, qui pèsent sur les métaux industriels, le cuivre présente encore un certain potentiel de hausse, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

"Et cela s’explique en réalité par le fait que le marché mondial est en manque de stocks, car ceux-ci continuent d’être transférés vers les États-Unis", a déclaré Price, ajoutant que la production inférieure aux prévisions au Chili constituait un facteur secondaire.

Les stocks de cuivre du LME MCUSTX-TOTAL ont baissé de 875 tonnes pour s’établir à 251 350 tonnes, bien que seule la moitié environ soit disponible sur le marché. Aux États-Unis, les stocks du COMEX HG-STX-COMEX ont augmenté pendant six jours consécutifs pour dépasser pour la première fois les 700 000 tonnes métriques, alors que la possibilité d’un droit de douane à l’importation l’année prochaine demeure.

Au Chili, les salariés de deux syndicats de la mine de cuivre Centinela d’Antofagasta ANTO.L ont rejeté lundi une proposition de convention collective , ouvrant la voie à une grève. Parallèlement, l’un des syndicats de la gigantesque mine d’Escondida a rejeté la semaine dernière la tentative de BHP BHP.AX de reporter les négociations salariales.

Le dollar =USD a frôlé mardi ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois , rendant les métaux libellés en dollars plus chers pour les investisseurs utilisant d’autres devises.

Les traders attendent également les données de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Chine cette semaine pour obtenir de nouveaux indicateurs de la demande. Le réapprovisionnement en vue de la semaine de vacances de la Fête nationale, qui commence jeudi, est en grande partie achevé, ont déclaré les analystes de Galaxy Futures.

Les cours sur le LME ont affiché une évolution mitigée. L'aluminium CMAL3 a reculé de 1,3% à 3 209 dollars la tonne, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 27 août. Le zinc CMZN3 a progressé de 0,3% à 3 863,50 dollars et l'étain

CMSN3 a gagné 0,3% à 53 930 dollars.

Le plomb CMPB3 a reculé de 0,2% à 1 898 dollars. Le nickel

CMNI3 a perdu 1,5% à 15 930 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 16 septembre.