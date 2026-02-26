MÉTAUX-Le cuivre s'éloigne de son plus haut niveau depuis deux semaines, la hausse des stocks tempérant l'optimisme de la demande

Le cuivre a baissé jeudi, l'augmentation des stocks et la fermeté du dollar tempérant l'optimisme quant à une reprise de la demande de la Chine, premier consommateur mondial de ce métal.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,2 % à 13 296,50 $ la tonne métrique à 1700 GMT.

Les gains réalisés depuis le Nouvel An lunaire ont propulsé le cuivre à un sommet de deux semaines de 13 350 dollars lors de la session précédente, le prix sur le Shanghai Futures Exchange

SCFcv1 ayant atteint un sommet similaire au cours de la nuit.

"D'habitude, les négociants chinois sont lents à revenir sur le marché après le Nouvel An lunaire, mais cette année, ils sont de retour depuis le premier jour", a déclaré John Meyer, analyste chez SP Angel, ajoutant que les achats chinois pourraient viser à constituer des stocks stratégiques ou une nouvelle directive pour construire davantage de centres de données.

La réunion parlementaire annuelle de la Chine, qui devrait publier un plan quinquennal pour 2026-30, commence à Pékin au début du mois prochain.

La prime Yangshan SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour les importations de cuivre, a grimpé à 50 dollars la tonne, contre 33 dollars avant les vacances.

L'indice du dollar américain =USD a augmenté de 0,2 %, reflétant la force qui rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Les stocks élevés ont également pesé sur les prix. Les stocks de cuivre du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour atteindre 253 600 tonnes après un nouvel afflux de 4 000 tonnes aux États-Unis et en Corée du Sud.

Le total est le plus élevé depuis mars 2025 et vient après l'évaporation de la prime du Comex qui avait attiré de grandes quantités de cuivre vers la bourse américaine.

"Je pense que de nombreuses quantités de cuivre hors marché ont été placées dans des entrepôts pour des raisons de visibilité et peut-être pour profiter de prix plus élevés", a déclaré Meyer.

Le reste du complexe LME était principalement dans le rouge. L'aluminium CMAL3 a baissé de 0,7% à 3 147,50 $ la tonne, le zinc CMZN3 a perdu 0,4% à 3 372 $, le plomb CMPB3 a baissé de 0,3% à 1 982,50 $ et le nickel CMNI3 a glissé de 2% à 17 725 $. L'étain CMSN3 a été le seul à gagner 1 % à 54 215 $.