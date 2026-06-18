MÉTAUX-Le cuivre recule face à un dollar plus fort après une réunion de la Fed aux accents bellicistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et de la date de publication, mise à jour des cours) par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont perdu de leur élan jeudi, le dollar s'étant raffermi à la suite d'une réunion de la banque centrale américaine marquée par un ton belliciste et en raison des craintes suscitées par l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 reculait de 1 % à 13.682 dollars la tonne métrique à 09h30 GMT, après avoir clôturé en hausse de 0,3 % lors de la séance précédente. L'indice du dollar =USD s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis deux mois, les opérateurs pariant sur d'éventuelles hausses de taux après que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a mis en avant les inquiétudes liées à l'inflation. FRX/

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent actuellement une probabilité de 50 % d'une hausse des taux de 25 points de base en septembre, contre 27 % mercredi.

Un dollar plus fort rend les matières premières libellées en dollars plus chères pour les acheteurs utilisant d’autres devises.

« L'accent mis par Kevin Warsh sur la vigilance face aux pressions sur les prix semble avoir dissipé l’optimisme qui avait brièvement soutenu le secteur à la suite des progrès réalisés dans le cadre de l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran », a déclaré Neil Welsh, responsable des métaux chez Britannia Global Markets. Le rendement de l’obligation à 2 ans, qui est le plus sensible aux anticipations du marché concernant l’évolution des taux, a atteint son plus haut niveau depuis février 2025. « Si les marchés obligataires américains restent instables, nous pourrions assister à de nouvelles pressions à la baisse sur les métaux en raison d’un dollar plus fort et d’une hausse des taux », a déclaré l’analyste Ed Meir, de la société de courtage Marex.

Le cuivre sur le LME a atteint lundi son plus haut niveau depuis une semaine après que les responsables américains et iraniens se sont mis d’accord sur un cadre visant à mettre fin au conflit. Les deux pays ont publié mercredi le texte de l’accord , mais le président américain Donald Trump a menacé de reprendre les attaques si l’Iran ne respectait pas ses engagements.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a reculé de 0,5 % à 104.780 yuans (15.497 dollars) la tonne, clôturant ainsi une semaine écourtée par les vacances de la Fête des bateaux-dragons en Chine, du 19 au 21 juin.

Parmi les autres métaux, l’aluminium du LME CMAL3 a reculé de 0,2 % à 3.404 dollars la tonne, le zinc CMZN3 est resté pratiquement inchangé à 3.587 dollars, le plomb CMPB3 a baissé de 0,4 % à 1.971,50 dollars, le nickel CMNI3 a perdu 0,8 % à 17.920 dollars et l’étain CMSN3 a chuté de 2,1 % à 54.180 dollars.

(1 $ = 6,7615 yuans renminbi chinois)