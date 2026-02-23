MÉTAUX-Le cuivre recule après avoir atteint son plus haut niveau en une semaine en raison de la hausse des stocks et de la confusion entourant les droits de douane

par Eric Onstad

Les prix du cuivre ont reculé lundi alors que les stocks ont continué à augmenter et que les investisseurs s'interrogent sur l'avenir des tarifs douaniers américains et du commerce chinois avant la réouverture des marchés après un jour férié.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a peu changé à 12 965,50 $ la tonne métrique à 1020 GMT, après avoir atteint un plus haut de plus d'une semaine de 13 050 $ plus tôt dans la session.

Le cuivre du LME a rebondi d'environ 4 % au cours des quatre dernières sessions, mais reste bien en deçà du record de 14 527,50 dollars atteint le 29 janvier.

"Le fait qu'il y ait des stocks plus visibles en dehors des Etats-Unis est un peu un frein, cela peut indiquer une certaine faiblesse de la demande", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree. "Mais il est toujours difficile de savoir s'il s'agit de stocks qui passent des entrepôts hors bourse à la bourse, ou simplement d'un affaiblissement de la demande globale."

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 6 675 tonnes pour atteindre 241 825 tonnes, selon les données de lundi, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2025, après avoir bondi de 70 % depuis le début de l'année. Les métaux, ainsi que le dollar et les marchés boursiers, ont été touchés par l'incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump vendredi, ce qui l'a conduit à annoncer rapidement un nouveau tarif temporaire de 15 % sur les importations américaines en provenance de tous les pays.

Les traders attendaient également la réouverture mardi de la Bourse des contrats à terme de Shanghai, fermée pour les vacances du Nouvel An lunaire.

"L'important est de savoir ce que les Chinois vont faire lorsqu'ils reviendront, s'il y aura une demande intérieure supplémentaire, parce qu'elle a fait défaut. Nous devrons attendre de voir ce qu'il en est", a déclaré Robert Montefusco de Sucden Financial.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 du LME a augmenté de 0,1% à 3 105,50 $ la tonne, le nickel CMNI3 a grimpé de 1,4% à 17 600 $ et l'étain CMSN3 a progressé de 1,9% à 47 435 $, tandis que le plomb CMPB3 a baissé de 0,1% à 1 963 $ et le zinc CMZN3 a baissé de 0,4% à 3 369 $.