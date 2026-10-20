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MÉTAUX-Le cuivre progresse alors que les stocks américains augmentent et que les perspectives haussières se confirment
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours)

Les cours du cuivre ont progressé mardi, soutenus par la hausse des stocks américains et par les perspectives haussières d'une grande banque.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a progressé de 0,36% à 14.391 dollars la tonne métrique à 07h05 GMT, tandis que le contrat sur le cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a clôturé en baisse de 0,27% à 109.550 yuans (soit 16.403,38 dollars) la tonne.

Lundi, Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix du cuivre pour fin 2026 à 14.700 dollars la tonne et sa moyenne pour 2027 à 15.400 dollars, invoquant un affaiblissement de l’offre minière et un resserrement des marchés en dehors des États-Unis. La banque prévoit des déficits hors des États-Unis de 950.000 tonnes en 2026 et de 220.000 tonnes en 2027.

Par ailleurs, les stocks de cuivre du Comex ont atteint 791.679 tonnes courtes, soit environ 718.200 tonnes, dans un contexte de constitution de stocks en prévision d’éventuels droits de douane américains à l’importation.

La LME a approuvé Owensboro, dans le Kentucky, comme nouveau point de livraison aux États-Unis . Les stocks de cuivre de la LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté de 2,99% pour atteindre 232.175 tonnes le 16 octobre, selon le dernier rapport de la bourse sur ses stocks.

Le cuivre a également remporté 50% des voix lors d’un sondage organisé lors d’un séminaire du LME sur le métal présentant le plus fort potentiel de hausse des prix, dans un contexte d’anticipations liées à la demande en matière d’intelligence artificielle.

En Chine, la prime à l'importation de Yangshan

SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit des consommateurs chinois pour les matériaux importés, s'établissait lundi à 137 dollars la tonne, tandis que les primes au comptant nationales

SMM-CU-PND ont reculé de 115 yuans pour s'établir à 710 yuans la tonne.

Le courtier chinois Everbright Futures a déclaré que la prudence des acheteurs face aux prix élevés et l’incertitude liée aux droits de douane américains pourraient maintenir le cours du cuivre dans une fourchette étroite.

BHP BHP.AX a annoncé une baisse de 19% de sa production trimestrielle de cuivre, à 400.700 tonnes, suite à des perturbations au Chili et en Australie, mais a maintenu ses prévisions annuelles.

Parmi les autres métaux du LME, l’aluminium CMAL3 a progressé de 0,51%, le zinc CMZN3 a gagné 0,70%, le plomb

CMPB3 a augmenté de 0,32%, le nickel CMNI3 a grimpé de 0,71% et l’étain CMSN3 a avancé de 0,32%.

Sur la SHFE, l’aluminium SAFcv1 et le zinc SZNcv1 sont restés stables, le plomb SPBcv1 a progressé de 0,34%, le nickel SNIcv1 a grimpé de 0,98% et l’étain SSNcv1 a progressé de 1,04%.

(1$ = 6,6785 yuans renminbi chinois)

Valeurs associées

Aluminium alloy
3 148,50 USD NYMEX +1,13%
BHP GRP
35,895 EUR Tradegate -3,30%
CUIVRE (COPPER GRADE)
14 496,00 USD LME -0,68%
Pétrole Brent
110,60 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
99,45 USD Ice Europ -3,93%
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