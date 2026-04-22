MÉTAUX-Le cuivre progresse alors que le dollar recule et que les investisseurs évaluent la prolongation du cessez-le-feu de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation pour se concentrer sur la hausse des prix du cuivre; mise à jour des prix à la clôture des marchés asiatiques)

Les prix du cuivre ont légèrement augmenté mercredi, le dollar s'étant détendu à la suite de la prolongation indéfinie du cessez-le-feu avec l'Iran par le président américain Donald Trump, qui a offert un optimisme prudent aux investisseurs.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,64% à 13 318 dollars la tonne métrique, à 0712 GMT. Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a clôturé la journée en hausse de 0,29% à 102 640 yuans (15 049,19 dollars) la tonne. L'indice du dollar américain =USD s'est éloigné de son plus haut niveau en une semaine atteint mardi. Un dollar plus faible rend les matières premières libellées en billets verts moins chères pour les investisseurs utilisant d'autres devises. Lesdoutes concernant le processus de paix au Moyen-Orient ont persisté, car il n'était pas certain que l'Iran ou Israël accepte le cessez-le-feu, , alors que le détroit d'Ormuz est resté effectivement fermé . Les prix du pétrole étaient également élevés, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se situant en dessous de 100 dollars le baril. O/R Aux États-Unis, l'audience de confirmation au Sénat de Kevin Warsh, le choix de Trump pour la présidence de la Réserve fédérale, était également au centre de l'attention. Lors de l'audition de mardi, M. Warsh a déclaré qu'il n'avait fait aucune promesse à M. Trump pour réduire les taux d'intérêt.

Des taux d'intérêt américains plus élevés pèsent sur les prix des matières premières, y compris le cuivre, en faisant grimper le dollar. Goldman Sachs, quant à elle, a maintenu ses perspectives pour le prix du cuivre en 2026, avec une moyenne de 12 650 dollars la tonne, tout en maintenant une prévision d'excédent. La banque a signalé des risques pour la production en raison d'une pénurie d'acide sulfurique. Ailleurs, le nickel a augmenté après que le SHFE ait ouvert ses contrats à terme et options sur le nickel aux investisseurs étrangers à partir de mardi soir.

Le contrat de nickel le plus actif SNIcv1 a gagné 0,53% pour clôturer à 141 540 yuans la tonne, tandis que le nickel de référence de Londres CMNI3 a gagné 0,80% à 18 370 dollars.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a gagné 0,46%, le zinc CMZN3 a chuté de 0,32%, le plomb CMPB3 a perdu 0,20% et l'étain CMSN3 a gagné 1,16%.

Sur le SHFE, l'aluminium SAFcv1 a gagné 0,24%, le zinc

SZNcv1 a progressé de 0,35%, le plomb SPBcv1 a perdu 0,65% et l'étain SSNcv1 a chuté de 0,24%.

(1 $ = 6,8203 yuans chinois renminbi)