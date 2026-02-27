MÉTAUX-Le cuivre en passe de réaliser un gain hebdomadaire grâce à l'optimisme de la demande et de la croissance

Le cuivre était prêt à enregistrer un gain hebdomadaire vendredi, la première semaine de transactions après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine, soutenu par la demande et l'optimisme de la croissance.

Le contrat de cuivre le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SCFcv1 a augmenté de 0,12 % à 102 820 yuans (14 992,27 $) la tonne métrique à 0245 GMT, et est prêt à terminer la semaine en hausse.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a également augmenté de 0,12% à 13 320,50 dollars la tonne, et devrait terminer la semaine en hausse de 2,77%.

Le métal rouge a connu une semaine mouvementée. Alors que l'optimisme à l'égard de la demande et de la croissance a dominé l'humeur - après la décision de la Cour suprême des États-Unis contre les droits de douane réciproques du président Donald Trump et la réouverture du marché chinois - il a ensuite été tempéré par la hausse des stocks à l'échelle mondiale.

La demande devrait reprendre sur le marché chinois, car la prime Yangshan SMM-CUYP-CN , une jauge de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a bondi au-dessus de 50 dollars la tonne après la pause du Nouvel An lunaire, contre 33 dollars avant les vacances.

La décision contre les tarifs douaniers mondiaux de Trump a également réduit les risques immédiats pour les flux commerciaux mondiaux et la demande industrielle.

L'augmentation des stocks de cuivre au niveau mondial est restée un point de pression. Les stocks dans les entrepôts du LME MCUSTX-TOTAL ont augmenté à 253 600 tonnes, soit une hausse de près de 80% par rapport au 12 janvier, date à laquelle le niveau des stocks a commencé à augmenter.

Le cuivre est également confronté à une résistance technique au niveau de 13.500 dollars, qui a mis un terme aux hausses répétées en février, selon les analystes de Sucden Financial.

Ailleurs parmi les métaux de base, l'étain a fait un retour en force après la pause du Nouvel An lunaire sur les préoccupations de l'offre provoquées par le projet de l'Indonésie d'interdire l'exportation de plusieurs matières premières, y compris l'étain.

L'étain le plus actif de Shanghai SSNcv1 a bondi de 3,56% à 432 480 yuans la tonne, tout en affichant un gain hebdomadaire de 13,51%.

L'étain de référence à trois mois CMSN3 , tout en ajoutant 1,62% à 55 315 $ la tonne, est en passe d'augmenter de 18,81% cette semaine.

Parmi les autres métaux du SHFE, l'aluminium SAFcv1 a chuté de 0,69%, le zinc SZNcv1 a baissé de 0,06%, le nickel

SNIcv1 a chuté de 0,83%, et le plomb SPBcv1 a augmenté de 0,21%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 , le zinc CMZN3 et le plomb CMPB3 ont tous affiché une baisse de 0,30%, tandis que le nickel CMNI3 a ajouté 0,57%.

Vendredi 27 février DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0745 France PIB QQ Final T4 0745 France IPC (EU Norm) Prelim MM, YY Feb 0745 France IPC Prelim YY, MM NSA Feb 0745 France Prix à la production YY Jan 0855 Allemagne Chg chômage, taux SA Fév 1100 France Chômage classe A SA Jan 1300 Allemagne IPC Prelim YY Feb 1300 Allemagne IPCH Prelim YY Feb 1330 US PPI Machine Manuf'ing Jan

(1 $ = 6,8582 yuan chinois renminbi)