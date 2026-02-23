MÉTAUX-Le cuivre du LME recule par rapport à ses plus hauts d'une semaine en raison de l'incertitude tarifaire

(Mise à jour des prix, des commentaires et des modifications pour la clôture de la session en Asie)

Le cuivre du LME s'est échangé sous les sommets d'une semaine touchés plus tôt lundi, l'incertitude s'emparant des marchés après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les droits de douane du président américain Donald Trump, contrés par son annonce de prélèvements de 15% sur toutes les importations américaines.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME était en baisse de 0,1% à 12 941,50 dollars la tonne métrique à 8h05 GMT, après avoir atteint un plus haut de plus d'une semaine de 13 050 dollars plus tôt dans la session sur un dollar plus doux.

Le Shanghai Futures Exchange, fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire, rouvrira le 24 février.

Le cuivre, en particulier, a vacillé en raison des incertitudes tarifaires et des faibles volumes, a déclaré Jigar Trivedi, analyste principal chez IndusInd Securities. "C'est pourquoi je pense que les métaux de base subissent une certaine pression."

Les responsables américains et étrangers, les dirigeants d'entreprise, les analystes et les investisseurs font face à une incertitude ravivée par la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les plans tarifaires de M. Trump la semaine dernière et sa suggestion de prélèvements substantiels dans une tentative de contournement.

Samedi, M. Trump a déclaré qu'il porterait les droits de douane temporaires de 10 % à 15 % sur les importations américaines en provenance de tous les pays, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé des éléments clés de son programme tarifaire précédent.

"Les droits de douane sur le cuivre et l'aluminium ne sont pas affectés par l'annulation des droits de douane imposés en vertu de l'IEEPA. Mais il reste de grandes questions sur la situation du commerce international à l'avenir, notamment sur le fait de savoir si les accords commerciaux existants seront soumis aux nouveaux tarifs mondiaux de 15 % ", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 9 575 tonnes pour atteindre 235 150 tonnes vendredi MCUSTX-TOTAL , le plus haut niveau depuis mars 2025.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,1% à 3 100 dollars, tandis que le plomb CMPB3 a perdu 0,1% à 1 963 dollars. Les prix du zinc CMZN3 ont légèrement baissé de 0,2 % à 3 376 $, et le nickel CMNI3 a augmenté de 1,3 % à 17 580 $ la tonne, tandis que l'étain CMSN3 a également augmenté de 1,2 % à 46 930 $.