MÉTAUX-Le cuivre continue de gagner du terrain grâce aux paris sur la reconstitution des stocks après les vacances en Chine

Le cuivre a augmenté ses gains mercredi, les traders pariant sur la demande de réapprovisionnement après que les participants au marché chinois sont revenusd'une pause de neuf jours pour le Nouvel An lunaire.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,84% pour clôturer la journée à 102 460 yuans ($ 14 918,25) la tonne métrique.

Le contrat de Shanghai a atteint 102 780 yuans plus tôt cette session, le plus haut depuis le 12 février.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,93% à 13 288,50 dollars la tonne à 07h00 GMT, après avoir touché 13 308,50 dollars, également le plus haut depuis le 12 février.

Citi a déclaré mardi qu'elle était optimiste quant au cuivre, s'attendant à ce que le prix du métal rouge atteigne 14 000 $ la tonne au cours des trois prochains mois, citant les attentes d'une demande plus ferme en Chine et des achats opportunistes.

Alors que la direction des prix reste incertaine, les risques à court terme semblent être orientés vers la hausse, avec des achats prévus sur les creux des investisseurs et le restockage post-LNY en Chine susceptibles de fournir un soutien, ont déclaré les analystes de Citi.

La prime de cuivre Yangshan SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a soutenu les attentes d'une reprise de la demande en Chine avec un bond de 60% à 53 dollars la tonne mardi.

Dans le même temps, l'augmentation des stocks mondiaux est restée au centre des préoccupations des investisseurs. Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté à 243 175 tonnes, selon les données publiées mardi, le plus élevé depuis mars 2025, ayant bondi de 71% depuis le début de l'année.

L'étain, quant à lui, a mené les gains parmi les métaux de base. L'étain de Shanghai SSNcv1 , le plus actif, a grimpé de 7,62% pour clôturer à 416 760 yuans la tonne, tandis que l'étain de référence à trois mois CMSN3 a bondi de 5,27% à 52 950 dollars la tonne.

L'étain a été soutenu par les risques liés à l'offre, l'Indonésie, un producteur clé pour le métal de soudure, prévoyant d'interdire l'exportation de plusieurs matières premières, y compris l'étain, comme l'a déclaré le ministre de l'énergie du pays au début du mois.

Parmi les autres métaux de base du SHFE, l'aluminium

SAFcv1 a augmenté de 0,57%, le plomb SPBcv1 a augmenté de 0,06%, le nickel SNIcv1 a bondi de 2,32%, et le zinc SZNcv1 a affiché la seule perte, avec un recul de 0,04%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 1,15%, le zinc CMZN3 a grimpé de 0,68%, le plomb CMPB3 a ajouté 0,64%, et le nickel CMNI3 a augmenté de 1,04%.

($ 1 = 6,8681 yuans chinois renminbi)