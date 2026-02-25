Lesté par les droits de douane, Aston Martin tranche dans ses effectifs

( AFP / RHIANNA CHADWICK )

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a annoncé mercredi un plan de réduction de ses effectifs visant 20% de son personnel, en marge de la publication d'un résultat annuel 2025 plombé notamment par les droits de douane aux Etats-Unis et en Chine.

Cette annonce concerne environ 600 personnes sur les quelque 3.000 salariés du groupe, qui a publié mercredi une perte nette en hausse de 52% pour l'an dernier, à 493,2 millions de livres (566 millions d'euros).

Un an après avoir déjà annoncé, dans un précédent plan, se séparer de 5% des salariés, "nous avons dû prendre, fin 2025, la difficile décision de mettre en oeuvre de nouveaux changements. Ce dernier programme entraînera le départ de jusqu'à 20%" des collaborateurs de l'entreprise, a annoncé le directeur général Adrian Hallmark dans un communiqué.

Les performances de la marque préférée de James Bond sont en berne depuis plusieurs années. Alors qu'elle espérait redresser sa trajectoire "en 2025, le marché mondial de l'automobile de luxe a traversé l'une de ses années les plus turbulentes de ces derniers temps", a déploré le dirigeant.

"La demande des consommateurs a été affectée par l'escalade des incertitudes géopolitiques et des défis macroéconomiques, le facteur plus notable étant l'instauration de droits de douane plus élevés aux États-Unis comme en Chine", a-t-il ajouté.

La marque, qui avait déjà annoncé en octobre une réduction de son plan d'investissement sur 5 ans, passé de 2 milliards à 1,7 milliard de livres, a vu l'an dernier le nombre de voitures vendues reculer de 10%, à 5.448 véhicules. Son chiffre d'affaires a fondu de 21% à 1,26 milliard de livres (1,4 milliard d'euros).

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump avaient conduit Aston Martin à temporairement limiter ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l'attente d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Un accord est finalement entré en vigueur fin juin, réduisant ces taxes douanières pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d'un quota de 100.000 véhicules par an.

"Même les marques de luxe les plus résilientes ne sont pas à l'abri des frictions géopolitiques", mais grâce aux mesures prises, le directeur général d'Aston Martin dit attendre une "amélioration significative" des performances financières cette année.

Les investisseurs semblaient y croire, et le titre d'Aston Martin progressait de plus de 5% à la Bourse de Londres mercredi matin.