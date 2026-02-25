Iberdrola a dégagé un bénéfice net record de 6,29 milliards d'euros en 2025

( AFP / ANDER GILLENEA )

Le géant espagnol de l'énergie Iberdrola a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net record de 6,29 milliards d'euros en 2025, dans un contexte d'investissements massifs aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les deux marchés qu'il juge les plus rentables pour ses activités.

Ce résultat est supérieur de 12% au chiffre de 2024 (5,61 milliards d'euros), qui constituait lui-même un record.

Son chiffre d'affaires a quant à lui progressé de moins de 2%, passant de 44,74 milliards d'euros en 2024 à 45,55 milliards d'euros l'an passé.

"2025 a été une année record pour Iberdrola, avec plus d'investissements que jamais dans les réseaux de transport et de distribution aux États-Unis et au Royaume‑Uni, qui seront nos principaux moteurs de croissance dans les années à venir", s'est félicité dans un communiqué le président du géant espagnol, Ignacio Galán.

Au total, les sommes investies par l'énergéticien, dont "60%" rien que sur les marchés américain et britannique, ont atteint 14,5 milliards d'euros en 2024.

En juillet dernier, Iberdrola, qui revendique 45.000 employés, avait d'ailleurs annoncé une augmentation de capital de cinq milliards d'euros pour accroître ses investissements sur ces deux marchés stratégiques pour ses activités, tout ayant trouvé un accord pour céder sa filiale mexicaine pour 3,6 milliards d'euros.

Le groupe espagnol, dont la capitalisation boursière dépasse actuellement les 120 milliards d'euros, avait dit prévoir d'investir 55 milliards d'euros au total sur la période 2026-2031, "un niveau sans précédent".

Plus tôt dans l'année, le groupe avait par ailleurs dû multiplier les interventions pour rétablir le courant lors de la panne d'électricité géante du 28 avril ayant affecté la péninsule ibérique.

L'année 2025 a également été marquée pour Iberdrola par sa demande faite au gouvernement espagnol, aux côtés d'Endesa et de Naturgy, de prolonger jusqu'en 2030 la durée de vie de la principale centrale nucléaire en Espagne, celle d'Almaraz, dont le groupe énergétique est actionnaire majoritaire.

Les négociations sur le sort de ce site, mis en service au début des années 1980 et censé fermer complètement en 2028 dans le cadre de la sortie progressive du nucléaire voulue par l'exécutif à Madrid, restent un dossier brûlant entre les professionnels du secteur et le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.