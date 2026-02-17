 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MÉTAUX-Le cuivre chute alors que les stocks atteignent leur plus haut niveau depuis 11 mois
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et ajout d'une date à Londres) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont baissé mardi, l'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres exerçant une pression sur le marché, bien que les volumes d'échange faibles en raison des vacances du Nouvel An chinois aient limité l'activité.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 était en baisse de 0,8% à 12 744 dollars la tonne métrique à 9 h 59 GMT.

Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, est en baisse de 12 % depuis qu'il a atteint un record de 14 527,5 dollars le 29 janvier sur une vague d'achats spéculatifs, encouragés par les attentes d'une forte demande.

Les prix record ont atténué la demande de la Chine, principal consommateur de métaux, et ont contribué à la constitution de stocks pour 2025 aux États-Unis, faisant passer les stocks de cuivre combinés des trois bourses (LME, Shanghai Futures Exchange et U.S. Comex) à plus d'un million de tonnes pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Les stocks de cuivre dans le système du LME ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 mois, soit 221 625 tonnes, après que 9 975 tonnes ont été livrées aux entrepôts enregistrés au LME aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan, selon les données quotidiennes du LME.

La décote sur le contrat de cuivre au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMCU0-3 s'est élargie à 114 dollars la tonne lundi, son niveau le plus élevé en un an, indiquant une offre abondante à proximité. Cette évolution marque un net revirement par rapport à la prime de 102 dollars du 20 janvier.

Entre-temps, la liquidité des échanges a été faible cette semaine en raison des vacances du Nouvel An lunaire en Chine, principal consommateur de métaux, qui ont débuté le 15 février. Le SHFE est fermé jusqu'au 24 février.

Pendant la période des vacances, le cuivre a évolué dans une fourchette technique étroite, le prix étant pris en sandwich entre les moyennes mobiles de 21 jours et de 50 jours, actuellement à 13 029 $ et 12 621 $, respectivement.

Du côté de l'offre, le géant minier BHP Group BHP.AX a annoncé un plan d'investissement pluriannuel de 18 milliards de dollars pour développer des projets d'exploitation de cuivre, d'or et d'argent en Argentine. Le mineur chilien Antofagasta ANTO.L a déclaré que ses dépenses d'investissement accrues stimuleraient la production à moyen terme.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 et l'étain

CMSN3 ont augmenté de 0,4% à 3 064,50 dollars la tonne et 45 985 dollars, respectivement. Le zinc CMZN3 a baissé de 0,1% à 3 286 dollars, le plomb CMPB3 a perdu 0,3% à 1 952 dollars et le nickel CMNI3 a glissé de 1,0% à 16 935 dollars.

Valeurs associées

ANTOFAGASTA
3 539,000 GBX LSE -5,53%
BHP GRP
30,760 EUR Tradegate +0,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 757,00 USD LME +0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: les exportations poussées par les produits pharmaceutiques en 2025 (+3,3%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.02.2026 12:22 

    Les exportations italiennes ont progressé de 3,3% en valeur en 2025, poussées notamment par les produits pharmaceutiques, selon les données publiés mardi par l'Institut national des statistiques (Istat). Après une baisse de 0,5 en 2024, les exportations ont nettement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.02.2026 12:19 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le pasteur Jesse Jackson à Detroit, le 24 juillet 2019 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )
    Décès du pasteur noir et militant américain Jesse Jackson
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:19 

    Il était tout à la fois une icône des Afro-Américains, une personnalité de l'Histoire liée à Martin Luther King, un ex-candidat à la présidentielle américaine. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans. Sa famille a annoncé qu'il était ... Lire la suite

  • Un couple et un enfant à vélo se promènent dans l'exposition en plein air d'équipements militaires russes détruits à Kiev, le 15 février 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains à Genève
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:11 

    Les négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Genève mardi pour une nouvelle session de pourparlers destinée à trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, visée pendant la nuit par des bombardements russes massifs. Lors de cette nouvelle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank