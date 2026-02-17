MÉTAUX-Le cuivre chute alors que les stocks atteignent leur plus haut niveau depuis 11 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et ajout d'une date à Londres) par Polina Devitt

Les prix du cuivre ont baissé mardi, l'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres exerçant une pression sur le marché, bien que les volumes d'échange faibles en raison des vacances du Nouvel An chinois aient limité l'activité.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 était en baisse de 0,8% à 12 744 dollars la tonne métrique à 9 h 59 GMT.

Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, est en baisse de 12 % depuis qu'il a atteint un record de 14 527,5 dollars le 29 janvier sur une vague d'achats spéculatifs, encouragés par les attentes d'une forte demande.

Les prix record ont atténué la demande de la Chine, principal consommateur de métaux, et ont contribué à la constitution de stocks pour 2025 aux États-Unis, faisant passer les stocks de cuivre combinés des trois bourses (LME, Shanghai Futures Exchange et U.S. Comex) à plus d'un million de tonnes pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Les stocks de cuivre dans le système du LME ont atteint leur plus haut niveau depuis 11 mois, soit 221 625 tonnes, après que 9 975 tonnes ont été livrées aux entrepôts enregistrés au LME aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan, selon les données quotidiennes du LME.

La décote sur le contrat de cuivre au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMCU0-3 s'est élargie à 114 dollars la tonne lundi, son niveau le plus élevé en un an, indiquant une offre abondante à proximité. Cette évolution marque un net revirement par rapport à la prime de 102 dollars du 20 janvier.

Entre-temps, la liquidité des échanges a été faible cette semaine en raison des vacances du Nouvel An lunaire en Chine, principal consommateur de métaux, qui ont débuté le 15 février. Le SHFE est fermé jusqu'au 24 février.

Pendant la période des vacances, le cuivre a évolué dans une fourchette technique étroite, le prix étant pris en sandwich entre les moyennes mobiles de 21 jours et de 50 jours, actuellement à 13 029 $ et 12 621 $, respectivement.

Du côté de l'offre, le géant minier BHP Group BHP.AX a annoncé un plan d'investissement pluriannuel de 18 milliards de dollars pour développer des projets d'exploitation de cuivre, d'or et d'argent en Argentine. Le mineur chilien Antofagasta ANTO.L a déclaré que ses dépenses d'investissement accrues stimuleraient la production à moyen terme.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 et l'étain

CMSN3 ont augmenté de 0,4% à 3 064,50 dollars la tonne et 45 985 dollars, respectivement. Le zinc CMZN3 a baissé de 0,1% à 3 286 dollars, le plomb CMPB3 a perdu 0,3% à 1 952 dollars et le nickel CMNI3 a glissé de 1,0% à 16 935 dollars.