MÉTAUX-Le cuivre au LME se relève de son plus bas niveau en plus d'une semaine dans des échanges minces en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre du LME a légèrement augmenté dans des échanges asiatiques minces mercredi, après avoir chuté à un plus bas de plus d'une semaine lors de la session précédente, alors que les stocks élevés du métal rouge et un dollar ferme ont exercé une pression sur les prix.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME a ajouté 0,4% à 12 670,50 $ la tonne métrique à 0219 GMT. Il avait chuté de 1,8% mardi.

"Le regain de vigueur du dollar cette semaine a entravé la performance des métaux de base. Les métaux libellés en dollars se ressentent, en particulier sur un marché déjà privé de liquidités asiatiques", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Le dollar s'est maintenu mercredi alors que les risques géopolitiques ont maintenu les marchés sur le qui-vive et que les investisseurs attendaient les minutes de la Réserve Fédérale pour des signaux sur de futures réductions de taux. USD/

Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 9 775 tonnes pour atteindre 221 625 tonnes mardi

MCUSTX-TOTAL , le niveau le plus élevé depuis 11 mois.

"Les stocks élevés pourraient prendre un peu de temps à se résorber, compte tenu des conditions de vacances", a déclaré M. Waterer.

Pendant ce temps, le mineur chilien Antofagasta ANTO.L a affiché un bond de 52% de son bénéfice annuel de base mardi, les prix record du cuivre de l'année dernière ayant compensé une production légèrement plus faible. Le mineur a déclaré que ses dépenses d'investissement accrues soutiendraient la production à moyen terme.

Dans les autres métaux, les prix du zinc ont augmenté de 0,2% à 3 291,0 dollars CMZN3 , après avoir touché un plus bas de deux semaines mardi.

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,3% à 3 043,0 dollars, rompant ainsi une série de quatre séances de baisse. Le plomb

CMPB3 a gagné 0,1% à 1 947,50 dollars, l'étain CMSN3 a perdu 1,3% à 45 425 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 0,2% à 16 895 dollars la tonne.

Mercredi 18 février DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 UK Indice de base des prix à la consommation (IPC) en glissement annuel Jan

0700 UK Indice des prix à la consommation (IPC) en glissement annuel Jan

0700 UK Indice des prix à la consommation des services MM, YY Jan

0745 France IPC (Norme UE) Final MM, YY Jan

1300 États-Unis Biens durables Déc

1300 États-Unis Nombre de mises en chantier de logements Déc

1415 Production industrielle américaine MM Jan

1900 Le Comité fédéral de l'open market américain publie le compte-rendu de sa réunion des 27 et 28 janvier